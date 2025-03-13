Власти Ставрополья утвердили список мест, где запрещено находиться детям

На Ставрополье утвержден список мест, где несовершеннолетним детям запрещено находиться. Документ направлен на защиту здоровья и нравственного развития детей, сообщили в краевом правительстве.

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В перечень вошли 13 категорий объектов, включая табачные ларьки, кальянные и другие места для курения. Также в список включены интернет-кафе и клубы без ограничений доступа к запрещенной для подростков информации.

В России вводятся новые меры для защиты несовершеннолетних: запрещено посещение игорных клубов, букмекерских контор и тотализаторов.

Также под запретом находятся заброшенные здания, строящиеся объекты и аварийное жилье, где часто встречаются дети. В список включены крыши, чердаки, подвалы многоэтажек и лифтовые шахты.

Власти считают опасными для здоровья детей котельные, антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи, строительные площадки, свалки и полигоны по обеззараживанию отходов.

Николай Аксенов