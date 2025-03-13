FT: Зеленский вступил в «заключительный акт» своего пребывания у власти

В политических кругах Киева ведутся активные обсуждения, как долго президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться у власти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

«Мы находимся в заключительном акте (президентства Владимира Зеленского.— “Ъ”)»,— сказал собеседник издания. По информации газеты, политические оппоненты, которые публично поддержали Владимира Зеленского после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, формируют альянсы. Некоторые оппозиционные политики уже начали налаживать связи с американской администрацией.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Господин Зеленский заявлял, что выборы несвоевременны. Президент России Владимир Путин отмечал, что господин Зеленский «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор об урегулированию конфликта на Украине. 18 февраля Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет иметь место за столом переговоров об урегулировании конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимира Зеленского потрепали в Раде».