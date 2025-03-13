Экс-начальник полиции Ростова Сергей Шпак задержан в связи с уголовным делом

В Ростове задержан экс-начальник Управления МВД города полковник Сергей Шпак. После допроса у следователя его отправили с ИВС. Об этом сообщает информационный портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным портала, задержание господина Шпака связано с возбуждением против него уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». Деятельность полковника стала предметом расследования после «московской проверки», которая произошла в конце прошлого года. Как пишет портал, эпизодом в расследовании может быть факт фиктивного трудоустройства «мертвых душ» в управление МВД Ростова, к которому якобы может быть причастен Сергей Шпак.

Как писал «Ъ-Ростов», Сергей Шпак занимал должность начальника Управления МВД по Ростов до февраля 2024 года. После этого он перешел на должность замначальника полиции по охране общественного порядка МВД России по донскому региону.

Сергей Иванов