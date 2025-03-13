Экс-начальник полиции Ростова Сергей Шпак задержан в связи с уголовным делом
В Ростове задержан экс-начальник Управления МВД города полковник Сергей Шпак. После допроса у следователя его отправили с ИВС. Об этом сообщает информационный портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.
Фото: «Ъ-Кубань»
По данным портала, задержание господина Шпака связано с возбуждением против него уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». Деятельность полковника стала предметом расследования после «московской проверки», которая произошла в конце прошлого года. Как пишет портал, эпизодом в расследовании может быть факт фиктивного трудоустройства «мертвых душ» в управление МВД Ростова, к которому якобы может быть причастен Сергей Шпак.
Как писал «Ъ-Ростов», Сергей Шпак занимал должность начальника Управления МВД по Ростов до февраля 2024 года. После этого он перешел на должность замначальника полиции по охране общественного порядка МВД России по донскому региону.