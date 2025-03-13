В Марий Эл в ДТП погиб пешеход

В Волжском районе Марий Эл 12 марта в 18:30 на 75 километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

29-летний водитель автомобиля Mazda сбил 22-летнего мужчину, который предположительно шел по обочине в том же направлении, что и машина.

По предварительным данным, пешеход находился на дороге без световозвращающих элементов на одежде, несмотря на темное время суток.

От полученных травм он скончался до прибытия скорой помощи. В аварии также пострадала 27-летняя пассажирка иномарки — она получила травмы.

Артём Дергунов