Педагогов в Башкирии будут поощрять двухнедельными путевками в санатории

В Башкирии педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений будут поощрять двухнедельными путевками в санатории на территории республики. Соответствующий указ главы региона Радия Хабирова от 11 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Право на лечение в санатории установлено как дополнительная мера социальной поддержки.

Правительству Башкирии поручено утвердить порядок получения путевок для педагогов, а также определить источники финансирования. Министерство образования и науки, указано в документе, (как сообщал «Ъ-Уфа», с 11 марта переименовано в министерство просвещения) назначено ответственным за обеспечение учителей путевками.

Администрациям районов и городов рекомендовано организовать прием заявлений, постановку на учет и формирование списка педагогов, претендующих на отдых в санаториях.

Исполнение указа должен контролировать первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев.

Майя Иванова