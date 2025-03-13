Годовая выручка резидентов ИНТЦ «Сириус» превысила 20 млрд рублей

Годовой объем выручки резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус» превысил 20 млрд руб., получено 200 результатов интеллектуальной собственности, треть из них внедрена в производство. До 2035 года ИНТЦ намерен кратно увеличить показатели, для этого необходимо развитие инфраструктуры на федеральной территории. Ее формированием займутся международные архитектурные бюро, которые должны разработать мастер-план территории для второй очереди научно-технологического кампуса и нового ИТ-кластера, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе Сириуса.

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«На территории ИНТЦ действует 93 резидента с годовым объемом выручки более 20 млрд руб. Ключевые показатели развития ИНТЦ до 2035 года предполагают кратный рост количества компаний-резидентов и партнеров Центра, высокотехнологичных рабочих мест, объема инновационной продукции и услуг»,— сказала финансовый директор Фонда ИНТЦ «Сириус» Елена Плишкина на вебинаре для потенциальных участников Международного конкурса на разработку мастер-плана научно-технологических районов федеральной территории.

В ходе создания проектов мастер-плана конкурсанты должны будут предусмотреть централизованное управление водными ресурсами, применение энергоэффективных материалов и строительных технологий.

Конкурс на разработку мастер-плана районов федеральной территории был объявлен 8 февраля на форуме «Казаныш». Старт заявочной кампании дали в Абу-Даби в рамках форума «Саммит талантов».

Александра Каверина