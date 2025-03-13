Руководитель пермской АНО получил срок за коммерческий подкуп

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении начальника АНО «Организация общественной безопасности» Дмитрия Печенкина. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установило следствие, общественник в 2022 году получил 300 тыс. руб. от предпринимателя Валерия Благиных за непресечение его нелегальной игорной деятельности. Еще 375 тыс. руб. ему передал в 2023–2024 годах представитель АО «СпортБет». В противном случае господин Печенкин обещал сообщить в МВД заведомо ложную информацию о незаконной деятельности АО.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5,5 года колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.