Ярославль не дождался новых снегоплавильных установок зимой

Новые снегоплавильные установки, закупленные в декабре 2024 года, так и не поступили ярославскому МБУ «Горзеленхозстрой». Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на предприятие.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Горзеленхозстрой» закупил три снегоплавильные установки, контракт выиграло ярославское ООО «Промышленная группа "Ликон"». В ходе торгов цена упала с 24,7 до 8,6 млн руб.

Но, как выяснилось, минувшей зимой техника так и не была поставлена. «На данный момент предприятие ждет поставку. 100 рабочих дней с момента заключения контракта»,— сообщили сетевому изданию в «Горзеленхозстрое».

В настоящее время снег в городе уже растаял.

Антон Голицын