Россельхознадзор выявил нарушения питания в ярославской школе

В одной школ Ярославля сотрудники Россельхознадзора нашли 8 кг мяса без маркировки производителя. Об этом сообщили в управлении по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка проводилась совместно с прокуратурой. Маркировки с информацией о дате выработки, сроках годности и условиях хранения пищевой продукции не было на рыбном фарше и мясе свинины. В Россельхознадзоре посчитали это нарушением требований. Поставщиком питания в учреждении выступило ООО «Агрофирма-Ярославль».

В итоге в отношении должностного лица организации возбуждено дело по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов). Впоследствии был наложен штраф.

Алла Чижова