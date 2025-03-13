Производитель Zewa сменит название бренда

Производитель туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa решил сменить название бренда на Zemma. Процесс ребрендинга будет постепенным, сообщили РБК в пресс-службе «ЭвоКома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам главы компании Артема Лебедева, она провела несколько раундов разработки вариантов нового названия и тестов с потребителями. В результате компания пришла к выводу, что название Zemma соответствует критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения». Смена названия не отразится на качестве продукции, добавил господин Лебедев.

В текущем месяце анонс перезапущенного бренда появится на упаковках продукции в магазинах. Под новым названием товары начнут выпускать летом 2026 года. «Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия»,— заявили в компании.

В 2023 году шведская компания Essity продала свой российский бизнес компании ООО «Новые технологии». Уход компании с российского рынка начался в апреле 2022 года. В июне 2024-го в данных ЕГРЮЛ появилась информация, согласно которой ООО «Эссити» сменила название на «Эволюция комфорта». В июле того же года производитель русифицировал название бренда Libresse, сменив его на «Либресс».

Подробнее об уходе Essity — в материале «Ъ FM» «Essity оставляет производство в России».