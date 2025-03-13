В Башкирии компанию оштрафовали за скрытую травму работника

ООО «Гермес» Кушнаренковского района оштрафовано за сокрытие тяжелого несчастного случая с работником, что является нарушением установленного порядка расследования (ст. 15.34 КоАП РФ и ч.1 ст. 5.27.1). Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Башкирии, о полученной 61-летним работником компании производственной травмы ведомство проинформировала районная прокуратура. Внеплановая проверка инспекции выявила, что работодатель не принял мер для надлежащего расследования несчастного случая.

По материалам дела, 13 ноября прошлого года на машиниста трактора упал контейнер с мусором. Пострадавшего с тяжелой травмой головы доставили в Кушнаренковскую ЦРБ, а затем в ГКБ №21 Уфы.

Расследование Гострудинспекции установило, что машинист трактора был допущен к работе без проведения инструктажа по охране труда и обучения. Выяснилось, что в «Гермесе» такие инструкции отсутствуют, а также не разработаны программы проведения инструктажа. Кроме того, пострадавший по факту выполнял работу для МУП «Кушнаренковское ЖКХ» на условиях аутсорсинга. При этом «Гермес» не аккредитован в качестве частного агентства занятости, то есть в отношении машиниста трактора допущен факт заемного труда, запрещенного трудовым законодательством.

Компании было выдано предписание оформить акт о несчастном случае на производстве. В настоящее время оно исполнено.

Майя Иванова