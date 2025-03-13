В саратовском Увеке собираются реконструировать канализацию

В саратовском Увеке хотят реконструировать систему канализации. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Городской комитет по ЖКХ и благоустройству приступил к поискам подрядчика, которому предстоит провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию. В случае с начальной стоимостью контракта речь идет о 7,8 млн руб.

О стоимости самой реконструкции пока информации нет. Создание документации требуется до 15 декабря текущего года.

Павел Фролов