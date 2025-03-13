В Перми вновь задерживается вылет чартерного рейса

В аэропорту Перми задерживается вылет чартерного рейса в таиландский Пхукет. По данным онлайн-табло, рейс ZF 2963 должен был вылететь по расписанию 13 марта в 23:30, сейчас расчетное время вылета указано 06:05 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Это уже второй случай задержки чартерного рейса за последнюю неделю. 8 марта рейс UJ 156 «Пермь — Шарм-эш-Шейх» египетской авиакомпании AlMasriа вылетел на египетский курорт с опозданием на полтора суток.