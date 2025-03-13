«Наиболее эффективный метод — побудить налогоплательщика честно исполнить обязанность»

Кубанские налоговики в минувшем году собрали свыше 1 трлн руб. Это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового администрирования, росту в регионе числа субъектов предпринимательской деятельности, в том числе самозанятых, а также увеличению зарплат. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Алексей Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю

— Как вы оцениваете сбор налоговых поступлений за 2024 год?

— В целом нам удалось сохранить положительную динамику собираемости налогов в бюджеты всех уровней. Из 1 трлн руб., который мы собрали в бюджетную систему РФ, 114 млрд руб. поступило в федеральный бюджет (рост на 1,1%), в консолидированный бюджет края — 521,8 млрд руб. (рост на 13,3%). И Кубань продолжает лидировать по объемам доходов в Южном федеральном округе. Если смотреть по ЮФО, то совокупная доля поступлений края в составе поступлений от всех регионов округа составляет 41,5%.

— Какая работа проводится с должниками и насколько она эффективна.

— В первую очередь мы информируем налогоплательщиков о наличии у них задолженности через СМС или электронную почту. Для подключения такой услуги нужно просто дать ФНС согласие, и информация о задолженности будет направляться ежеквартально. Проверить свои обязательства можно и в Личном кабинете налогоплательщика. Кроме того, в каждом муниципалитете работают межведомственные комиссии по снижению задолженности, в состав которых входят и представители налоговой службы.

Однако если налогоплательщик добровольно не исполнит обязанность по уплате налогов, начинается процедура взыскания. Сначала направляются требования об уплате, далее в случае неуплаты задолженность взыскивается за счет денежных средств на счетах должника. Также возможна приостановка операций по всем счетам в банке и взыскание налога в бесспорном порядке, в том числе за счет наложения ареста на имущество службой судебных приставов.

Благодаря проводимой работе в минувшем году мы смогли добиться погашения задолженности на сумму свыше 67 млрд руб.

Налоговыми органами стабильно обеспечивается снижение количества должников. С начала 2024 года количество должников снижено на 151 тыс., или на 11,5%.

— Какова в минувшем году была динамика регистраций новых субъектов предпринимательской деятельности на Кубани?

— По юрлицам количество по сравнению с прошлым годом практически не изменилась — на учете сегодня состоят 100,5 тыс. организаций. А вот количество индивидуальных предпринимателей выросло на 13,5 тыс. и составило 250,9 тыс.

Что касается самозанятых, то мы видим очень серьезные темпы роста. За год их количество выросло с 443 тыс. до 608 тыс. человек. И еще большими темпами растут их налоговые отчисления. В частности, в минувшем году плательщики НПД задекларировали более 113 млрд руб. доходов, по которым поступило 4,3 млрд руб. налога. Это на 2 млрд руб. больше, чем за 2023 год.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых сегодня являются перевозка пассажиров, строительство, услуги маникюра и педикюра, а также сдача квартир в аренду.

— Безусловно, появление налога на профессиональный доход — это возможность для многих «выйти из тени» и официально заявить о своей деятельности. Но оборотная сторона самозанятости — риск подмены ею трудовых отношений, а следовательно, нарушения трудовых прав. Насколько этот вопрос у налоговиков под контролем?

— Да, действительно, это актуальная проблема. И мы занимаемся выявлением потенциальных нарушителей. В зоне нашего внимания находятся 126 организаций, которые привлекают более 1 тыс. самозанятых. Они — в группе риска. С ними проводятся мероприятия налогового контроля, направленные на изменение налогового поведения и перестроения бизнес-процессов.

— Давайте поговорим о контроле. На протяжении нескольких лет служба заявляет о снижении административной нагрузки на бизнес. Каковы последние достижения в этом направлении?

— Мы по-прежнему исходим из того, что наиболее эффективным методом является побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств. Так, по результатам контрольной работы всего поступило более 10 млрд руб., из них основная доля (75%) — добровольные уточнения и всего лишь 25% — поступления по результатам налоговых проверок.

Применение риск-ориентированного подхода позволило существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков.

В минувшем году количество выездных налоговых проверок сократилось на 17%, а их эффективность выросла и составила порядка 16 млн руб. на одну проверку.

— В минувшем году в России началась налоговая реформа. Изменения коснулись многих сфер налогового законодательства, в том числе плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). И уже с этого года плательщики УСН, доходы которых превысили 60 млн руб., стали плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Есть ли какие-то предварительные цифры по «упрощенцам», которые станут плательщиками НДС уже по итогам первого квартала?

— По имеющимся у нас сведениям, речь идет примерно о 8,5 тыс. налогоплательщиков этой категории.

— Заработная плата — основной источник поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а НДФЛ, в свою очередь,— основной бюджетообразующий налог для региональных и местных бюджетов. Какой объем НДФЛ в минувшем году удалось собрать?

— В региональный и местные бюджеты края поступило около 200 млрд руб. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Увеличение поступлений НДФЛ можно связать с развитием экономики, повышением заработной платы, а также проводимой контрольно-аналитической работой и деятельностью межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.

Также в прошлом году гражданам впервые направили уведомления на уплату НДФЛ с процентов от вкладов в банках, это более 54 тыс. уведомлений на общую сумму 3,2 млрд руб.

Кстати, вместе с ростом зарплат выросли и объемы налоговых вычетов, которые мы вернули гражданам из бюджета. По 328 тыс. налоговым декларациям мы вернули 13,3 млрд руб. (на 0,8 млрд руб. больше, чем в прошлом году).

— Какая ситуация в сфере уплаты гражданами имущественных налогов?

— В минувшем году мы собирали налоги за 2023 год. И мы получили 18,9 млрд руб. Здесь — тоже рост, потому что годом ранее мы собрали 17,1 млрд руб.

Беседовал Михаил Волкодав