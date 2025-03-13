Следствие выясняет обстоятельства смерти пензенца в доме в Кузнецком районе

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке по факту смерти мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 10 марта текущего года в доме по ул. Центральная в с. Первое Тарлаково Кузнецкого района нашли тело 52-летнего мужчины. По предварительным сведениям, он отравился окисью углерода в результате эксплуатации газового котла.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит изучить техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов