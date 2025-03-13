Главный по Мадриду

Мадридский «Реал» не потерял шансов защитить прошлогодний титул победителя Лиги чемпионов. Уступив землякам из «Атлетико» по итогам основного и дополнительного времени ответной встречи 1/8 финала — 0:1, он победил в серии пенальти и вышел в следующем круге на лондонский «Арсенал». Другие четвертьфинальные пары по итогам матчей среды составили «Барселона» и дортмундская «Боруссия», «Интер» и «Бавария», ПСЖ и «Астон Вилла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

Ответная встреча «Реала» с «Атлетико», считавшаяся центральным событием заключительного дня 1/8 финала Лиги чемпионов, стала четвертым матчем между двумя мадридскими клубами в нынешнем сезоне. Три предыдущих получились очень упорными. В чемпионате Испании соперники дважды сыграли вничью — 1:1, а в Лиге чемпионов неделю назад «Реал» выиграл со счетом 2:1, поэтому называть явным фаворитом этой пары действующего победителя турнира, конечно, было весьма опрометчиво.

Преимущество «Реала» на чужом поле испарилось на первой же минуте.

«Атлетико» бросился вперед, аргентинец Родриго де Пауль прострелил во вратарскую площадь, и, хотя аргентинец Джулиано Симеоне не попал по мячу пяткой, за его спиной на нужном месте оказался англичанин Конон Галлахер, не оставивший шансов бельгийскому голкиперу «Реала» Тибо Куртуа.

Отыграться «Реалу» так и не удалось. Моментов у ворот словенца Яна Облака было немного, зато нападение «Атлетико» в лице Симеоне, его соотечественника Хульано Альвареса при поддержке Антуана Гризманна беспокоило Куртуа более-менее регулярно. Правда, самый верный шанс забить в основное время имел все-таки «Реал». На 69-й минуте французский защитник «Атлетико» Клеман Лангле недозволенным приемом прервал в своей штрафной слаломный плоход Килиана Мбаппе, и Винисиус вызвался бить пенальти. Удар бразильской звезды получился крайне неудачным. Целившись в правую от себя девятку, Винисиус направил мяч сильно мимо ворот. А поскольку в следующие двадцать минут счет не изменился, было назначено дополнительное время, которое проходило с небольшим преимуществом «Реала», но по сравнению с основным получилось достаточно пресным.

Главные надежды «Атлетико» в серии пенальти были связаны с Яном Облаком, и он, пропустив три гола в один и тот же, левый от себя нижний угол, отразил четвертый по счету удар, нанесенный Лукасом Васкесом. Однако его партнеры допустили две ошибки. Хулиан Альварес, пославший мяч в ворота правой ногой, за мгновение до этого коснулся его левой бутсой, в связи с чем польский судья Шимон Марциняк гол не засчитал, а Маркос Льоренте попал в перекладину.

Место «Реала» в четвертьфинале последним ударом в этой серии забронировал немецкий защитник Антонио Рюдигер. В итоге — 4:2.

А перед этим непростую задачу выхода в очередной раунд главного еврокубка решал его прошлогодний финалист — дортмундская «Боруссия». Сведя вничью домашний матч с французским «Лиллем» (1:1), она в гостях была вынуждена отыгрываться. Уже на пятой минуте отличился канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвида, который умудрился послать мяч между ног допустившего грубейшую ошибку швейцарского вратаря гостей Грегора Кобеля. В первом тайме «Боруссия» не раз была близка к тому, чтобы сравнять счет, однако чудеса творил голкипер «Лилля» Люка Шевалье, которому порой во вратарской площади помогала половина команды.

Французский клуб играл при горячей поддержке 50-тысячных трибун, и пару раз был близок к тому, чтобы увеличить свое преимущество, однако класс «Боруссии» все же сказался. В начале второго тайма бельгийский защитник «Лилля» Тома Менье в своей штрафной уложил на газон гвинейского форварда гостей Серу Гирасси, капитан немецкого клуба Эмре Джан безупречно пробил пенальти, и на 54 минуте счет сравнялся. А еще через 11 минут наступила развязка. Отразив несколько опасных атак «Лилля», футболисты немецкого клуба забили решающий мяч. Их комбинация получилась весьма эффектной. После навеса с правого фланга, выполненного Вальдемаром Антоном, норвежец Юлиан Рюэрсон отпасовал Сару Гирасси, а тот переправил мяч в центр штрафной площади Максимилиана Байера, который пробил в девятку. Попытки «Лилля» отыграться успеха не имели, и французский клуб, который очень достойно выглядел на общем этапе Лиги чемпионов, заняв седьмое место, выбыл из дальнейшей борьбы.

В двух других противостояниях после первых матчей интрига практически отсутствовала. Бирмингемская «Астон Вилла», ранее обыгравшая бельгийский «Брюгге» — 3:1, дома добилась крупного счета — 3:0. А задача другого представителя Английской премьер-лиги, лондонского «Арсенала», выглядела пустой формальностью. Разгромив на выезде голландский ПСВ — 7:1, он дома довольствовался ничьей — 2:2.

Таким образом, в четвертьфиналах в первой половине апреля встречаются: «Барселона»—«Боруссия», «Бавария»—«Интер», ПСЖ—«Астон Вилла», «Арсенал»—«Реал».

Евгений Федяков