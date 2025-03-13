В Ярославле утвердили порядок выдачи субсидий на ямочный ремонт дворов

В Ярославле утвержден порядок представления субсидий на ремонт асфальтового покрытия дворов многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В 2025 году мэрия планирует выделить 50 млн руб. на ямочный ремонт во дворах. Получателем субсидии может быть товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, организация, осуществляющая деятельность по управлению МКД, собственники помещений в МКД, осуществляющие непосредственное управление. Предоставлять субсидию будут по итогам проведения отбора. В списке требований к участнику отбора отмечается, что он не должен получать средства из городского бюджета на эти же цели, но по другой программе.

К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие фактически понесенные затраты, фотоматериалы, на которых запечатлено состояние дороги до ремонта, копии договора на выполнение работ и ряд иных документов. Предусмотрена и личная проверка дороги после ремонта сотрудниками «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

«Под выполнением ремонта асфальтового покрытия понимается выполнение ямочного ремонта дорожного полотна в части устранения выбоин, трещин площадью до 25 кв.м. и общей площадью не более 400 кв.м. и (или) установки (замены) бордюрного камня в границах соответствующей дворовой территории»,— говорится в приложении к постановлению.

По итогам отбора победитель получит полный возврат средств за ремонт, в случае оставшихся средств — их распределят между остальными участниками отбора, согласно рейтингу.

Алла Чижова