Не зря горячился

Госжилстройнадзор Башкирии доказал в суде обоснованность претензий к ресурсоснабжающим компаниям «БашРТС» и МУП «УИС». Комитет требовал пересмотреть и уменьшить плату за отопление, так как по мнению ведомства, начисления в декабре 2020 года были завышенными. С позицией надзорного ведомства не согласилось УФАС. Спор решился в арбитражном суде Башкирии, не нашедшем нарушений в действиях госкомитета. Антимонопольный орган и МУП «УИС» намерены обжаловать решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для разбирательств стали начисления за тепло

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Поводом для разбирательств стали начисления за тепло

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии подтвердил право регионального госжилстройнадзора требовать у ресурсоснабжающих ООО «Башкирские распределительные тепловые сети (БашРТС) и МУП «Уфимские инженерные сети» (УИС) пересчета платы за отопление, начисленной собственникам квартир в декабре 2020 года. Контролирующее ведомство посчитало суммы непомерно высокими и подало иски в защиту граждан.

ООО «БашРТС» — дочерняя организация Башкирской генерирующей компании, входит в группу «Интер РАО». Компания обеспечивает теплом и горячей водой восемь городов Башкирии, в том числе Уфу.

Учредителем МУП «УИС» выступает мэрия Уфы. Предприятие обеспечивает теплом и горячей водой более 1,3 тыс. жилых домов в Уфе, а также школы, детские сады и больницы.

Как следует из материалов дела, с начала 2021 года в госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору поступали массовые жалобы жителей многоквартирных домов Уфы и Стерлитамака на рост платы за отопление в декабре 2020 года. В отдельных случаях суммы в квитанциях превысили начисления за прошлые месяцы на 50%. Как отмечали в госкомитете, большинство обращений были поданы гражданами социально незащищенных категорий.

На ситуацию отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. По его поручению была создана межведомственная комиссия, которой надлежало выяснить причины повышения коммунальных расходов.

В феврале комиссия провела собрание с недовольными гражданами, во время которого рост расходов на отопление чиновники объяснили низкой среднемесячной температурой на улице и неисправностью оборудования.

В марте и апреле 2021 года в связи с жалобами прокуратура Башкирии провела проверку в отношении ООО «БашРТС». По ее итогам надзорное ведомство направило в Орджоникидзевский райсуд Уфы исковое заявление к БашРТС в интересах жильцов 24 уфимских МКД.

Суд признал, что БашРТС нарушили режим теплоснабжения, превысив максимальный расход тепловой энергии. Компанию обязали произвести перерасчет за предоставленные услуги. Ответчик не смог обжаловать решение в двух инстанциях.

Тем не менее, в госкомитет продолжали поступать жалобы. Как следует из картотеки арбитражных дел, с октября по декабрь 2022 года госжилстройнадзор подал в арбитражный суд Башкирии по меньшей мере 24 иска к БашРТС и УИС с требованием восстановить права потребителей и исключить нарушение их интересов в последующие отопительные сезоны. Рассмотрение одного иска приостановлено для экспертизы, в пяти случаях ведомство отказалось от требований, одно дело рассматривается в первой инстанции, а в остальных случаях в удовлетворении требований госкомитету было отказано.

С позицией госкомитета не согласилось управление ФАС по Башкирии. По мнению антимонопольного ведомства, требование уменьшить плату за отопление было неправомерным. Кроме того, по мнению УФАС, иски могли привести к устранению конкуренции на товарном рынке.

В мае 2024 года УФАС выдало госжилстройнадзору предупреждение о необходимости прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство. Ведомство должно было отозвать письма с требованиями о перерасчете. Кроме того, УФАС ожидало отказа от заявленных в арбитражный суд исков.

Госжилстройнадзор предписание УФАС обжаловал — соответствующее заявление поступило в арбитражный суд Башкирии в августе прошлого года.

Антимонопольное ведомство в Уфе настаивало на занятой им позиции. Доводы УФАС поддержали БашРТС и УИС, привлеченные к разбирательствам в качестве третьих лиц.

Суд не нашел в действиях госкомитета нарушений антимонопольного законодательства, посчитав, что

госжилстройнадзор направлял иски и требования в рамках своих полномочий. Также, говорится в мотивировочной части решения, подача исков в защиту прав и интересов собственников МКД по их обращениям не оказала влияния на конкуренцию на рынке коммунальных услуг.

В пресс-службе УФАС сообщили о намерении обжаловать решение. Обратиться с апелляционной жалобой планирует и МУП «УИС».

«Считаем, что ФАС правомерно выдал предупреждение о необходимости прекращения определенных действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе предприятия. В БашРТС от комментариев отказались.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, суд установил все обстоятельства, позволившие ему согласиться с позицией госкомитета и признать предупреждение УФАС недействительным, что делает шансы на отмену решения незначительными. «Государственный комитет в рамках своих полномочий обязан принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению и предотвращению возможного причинения вреда гражданам», — пояснил эксперт.

С ним согласен руководитель антимонопольной практики Enforce Law Company Сергей Толстобров. Убедительных доводов в подтверждение возможности ограничения конкуренции на рынке из-за действий госкомитета антимонопольная служба не представила, отмечает он.

«Исходя из опубликованного текста решения можно предположить, что шансы антимонопольного органа (а также БашРТС и УИС) оспорить решение суда первой инстанции минимальные»,— считает господин Толстобров.

Идэль Гумеров