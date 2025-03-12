НИИ скорой помощи им. Джанелидзе получило предостережение из-за клопов

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило предостережение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе после публикаций с жалобами на клопов в палатах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Государственному бюджетному учреждению "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства»,— говорится в сообщении.

Прежде в СМИ появились публикации о том, что пациенты испытывают постоянные неудобства из-за клопов. «Решить проблему поможет только полный ремонт отделения, который запланирован на 2025 год», — рассказали тогда в медучреждении 78.ru.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главврача петербургской 20-й больницы объявили в розыск по делу о «мертвых душах».

Артемий Чулков