Главврача петербургской 20-й больницы объявили в розыск по делу о «мертвых душах»

Главного врача петербургской 20-й больницы Татьяну Суровцеву объявили в розыск. Соответствующие фотографии и данные медика появились в базе розыска МВД 5 марта.

Ранее подчиненные Суровцевой, включая главного бухгалтера и заместителя главврача по экономическим вопросам, стали фигурантами дела о «мертвых душах». По версии следствия, они похитили свыше 300 млн рублей.

Средства под видом зарплаты перечислялись работникам, которые выполняли свои должностные обязанности только на бумаге. Украденные деньги позволили фигурантам дела приобретать люсовые машины, отдыхать за границей и покупать квартиры в Москве.

Подробнее об этом громком деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Сотрудникам горбольницы прописали изолятор».

Андрей Маркелов