На Тамани выпустили в природу отмытых от мазута птиц

Волонтеры выпустили в Динской залив Черного моря 16 птиц, спасенных в зоне загрязнения мазутом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Утки-лысухи, широконоска и красноголовый нырок были обнаружены на берегу моря в Анапе. Как утверждается, пернатые прошли курс лечения и реабилитации в центре спасения птиц в поселке Витязево.

Специалисты выбрали для выпуска Динской залив на Таманском полуострове, поскольку он является естественной средой обитания водоплавающих. Ранее птицы содержались в бассейнах с водой, подогретой до комфортной температуры. Такие меры реабилитации необходимы, чтобы пернатые окрепли и справились с шоком от выпуска в природную среду. Перед выпуском специалисты осмотрели птиц и убедились, что оперение в нормальном состоянии, а охотничьи навыки восстановились.

Операция по спасению водоплавающих птиц в зоне чрезвычайной ситуации продолжается с декабря 2024 года. Большое количество пернатых пострадало от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Анна Перова, Краснодар