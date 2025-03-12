Москалькова предложила разрешить осужденным выезжать из исправительных центров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить осужденным выезжать за пределы исправительных центров на короткий срок по определенным поводам — например, на похороны. Об этом она заявила на коллегии ФСИН.

Также омбудсмен считает важным предоставить осужденным инвалидам по слуху возможность общаться с родственниками по видеосвязи. Кроме того, осужденным нужно дать возможность покупать за свой счет электронные книги в магазинах ФСИН, считает госпожа Москалькова.

В исправительных центрах содержатся приговоренные к исправительным работам. Согласно ст. 60.4 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), они могут покинуть пределы центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска только при отсутствии взысканий и с разрешения администрации.

Полина Мотызлевская