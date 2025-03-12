«США надеются услышать положительный ответ»

Госсекретарь США прокомментировал итоги переговоров в Джидде. Как известно, Киев и Вашингтон поддержали прекращение огня на украинских фронтах сроком на один месяц. Марко Рубио дал понять, что предпочел бы, чтобы в Москве согласились с этим решением, так как иной вариант создаст дополнительные трудности для переговорного процесса. В Кремле сообщили о намерении дождаться официальных разъяснений американской стороны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что администрация Дональда Трампа впервые добилась относительного успеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

После переговоров в Джидде возникла естественная пауза. В Кремле призвали не торопиться, поскольку нужно подождать соответствующих разъяснений и документов от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио дал понять, что очень надеется услышать положительный ответ, согласие Российской Федерации на 30-дневное перемирие. В противном случае глава Госдепа не исключил, что придется применять некие меры. Впрочем, сказано это очень интеллигентно и ненавязчиво. Восемь часов заседали в Джидде, не хотелось бы, чтобы эти усилия оказались напрасными. Что касается отмены санкций и судьбы замороженных активов РФ, все это будет обсуждаться, но сначала нужно сказать да перемирию.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, также поделился своим видением мирного процесса. Если удастся прекратить огонь, тогда Киев и Вашингтон подготовят поэтапный мирный план с гарантиями безопасности для страны, затем последует отмена военного положения и президентские выборы, то есть за власть политик не цепляется, как утверждают многие. Однако до всего этого еще очень далеко. Между тем Дональд Трамп в полном объеме возобновил военную помощь Киеву, включая разведданные. Польша подтвердила информацию. Что касается Европы, то там итог переговоров приветствовали.

Сейчас в СМИ обсуждается очень много разных версий относительно дальнейшего развития событий и того, кому все это больше выгодно. Нет смысла вступать по этому поводу в полемику. Можно лишь признать, что по факту на сегодняшний день Зеленский реабилитирован в глазах Трампа, а Киев, как и прежде, получает американское оружие и разведданные.

В принципе, это можно считать успехом украинской переговорной команды.

Более того, из этого можно сделать вывод о том, что 47-й президент Соединенных Штатов, что бы там ни говорили, скорее всего, не готов согласиться на полный проигрыш или капитуляцию партнера. И еще на что хочется обратить внимание: по итогам первых переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года никакого согласованного оформленного решения принято не было, чтобы потом передать его в Киев с предложением с ним согласиться. Там речь шла лишь о восстановлении двусторонних отношений и перспективах дальнейшего сотрудничества. Сейчас ситуация принципиально другая. Это самое сотрудничество так же, как и авиасообщение, санкции, работа посольств, судя по всему, зависит от одного только слова «да», согласия на перемирие сроком на один месяц с возможностью пролонгации. В этой связи главный вопрос звучит так — насколько оппонентов Москвы устроит вариант вроде «да, мы согласны, но есть условия», тогда как «нет», как было сказано выше, их совсем не удовлетворит. Оставим это пока без ответа. Он скоро появится.

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Дмитрий Дризе