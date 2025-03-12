Зарубежные СМИ: Как Россия может ответить на договоренности США и Украины?

Украинский конфликт может быть полностью прекращен уже в ближайшие дни, по крайней мере, о таких надеждах заявил президент США Дональд Трамп. Он также анонсировал свой диалог с российским лидером Владимиром Путиным. «Если Россия пойдет на 30-дневное прекращение огня, проблема будет решена на 75% , остальное — документы»,— отметил глава Белого дома. Тем временем в МИД России заявили, что Москва не пойдет на «опасный для людей» компромисс по Украине. В интервью американским блогерам министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия знает, как избежать такого сценария. Глава ведомства назвал приоритетом защиту людей, которых украинские власти «лишили истории». Американские чиновники отметили, что теперь «мяч на стороне Москвы». Но Владимир Путин, как допускают аналитики, выдвинет свой набор условий. Какую реакцию в Кремле вызовут достигнутые в Джидде договоренности Киева и Вашингтона? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

После перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме прогрессом было бы и просто совместное заявление Киева и Вашингтона, но делегации двух стран договорились по существу, отмечает The Washington Post. Украина выдвинула план, который бы взаимно прекратил лишь воздушные и морские атаки большой дальности. Но госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что Дональд Трамп хочет полной остановки боевых действий, в том числе на передовой, где гибнет больше всего людей. Москве теперь придется либо принять сделку, которую в иных обстоятельствах она отвергла бы сразу, либо навлечь на себя гнев США, отметил американский политолог Сэмюэл Чарап.

Bloomberg напоминает, что заключенные в 2014-м и 2015-м Минские соглашения оказались сорваны, и после этого Москва выдвинула свои долгосрочные требования: невступление Украины в НАТО, проведение там президентских выборов, сохранение за собой территорий. Кремль также резко против того, чтобы на Украине появлялись европейские миротворцы. Не исключено, что Кремль не полностью отвергнет 30-дневное перемирие, а предложит его пересмотреть. Так, например, чтобы оно не коснулось захваченных ВСУ частей Курской области, рассуждает бывший посол США на Украине Джон Хербст. Источники в западной разведке и вовсе сообщают, что Москва намеренно выдвигает неприемлемые для Киева и Европы требования, чтобы продолжать борьбу.

Reuters в свою очередь пишет об «огромном давлении» США на Украину. Трамп уже одобрил многие требования России, в том числе о невозможности членства Украины в НАТО. В то же время глава Белого дома не стал требовать от Киева демилитаризации.

11 марта в Париже состоялась еще одна закрытая и, возможно, беспрецедентная встреча, пишет Politico. Командующие армий 34-х стран, в том числе из ЕС и НАТО, но без американских коллег обсудили конфликт на Украине, стремясь взять на себя больше ответственности за его урегулирование. По словам официальных лиц, участие таких стран, как Япония и Австралия, показало, что традиционные союзники Вашингтона глубоко обеспокоены непредсказуемостью Белого дома.

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