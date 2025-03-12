Свыше 23 тонн креветок из Аргентины с листерией не пустили в Петербург

Сотрудники управления Россельхознадзора не разрешили ввоз в Санкт-Петербург более 23 тонн креветок из-за обнаруженной листерии. Груз прибыл из Аргентины, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Партию морепродуктов остановили в морском порту Петербурга. Специалисты провели ветеринарный контроль замороженных креветок, доставленных из провинции Чубут. При осмотре выявили признаки повторной заморозки. К тому же коробки были деформированы, а на поверхности замечены мокрые разводы.

Для уточнения показателей качества и безопасности были отобраны пробы. Исследование выявило содержание листерии (возбудитель листериоза, опасного инфекционного заболевания человека и животных). В связи с этим ввоз партии в Россию запрещен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пулковские таможенники нашли в багаже пассажира из ОАЭ более сотни живых омаров.

Татьяна Титаева