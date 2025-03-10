Пулковские таможенники нашли в багаже пассажира из ОАЭ более сотни живых омаров

Таможенники из Пулково нашли в багаже пассажира, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов, 107 живых омаров, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омары, найденные в багаже пассажира из ОАЭ

Фото: ФТС России Омары, найденные в багаже пассажира из ОАЭ

Фото: ФТС России

Мужчина пытался ввезти в Россию 66 кг членистоногих, которые были упакованы в специальные пенопластовые коробки, обтянутые полиэтиленом. Разрешительные документы на груз у отсутствовали.

Пассажир пояснил, что везет омаров для себя и намерен поселить лобстеров в своем бассейне. Позже он сознался, что экзотический груз охлажденных деликатесов заказал один из московских ресторанов для дальнейшей реализации.

Стоимость аналогичной партии омаров в России составляет почти 700 тыс. рублей. По факту случившегося возбудили административные дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажир Пулково с 34,7 тыс. долларов в чемодане стал фигурантом дела о контрабанде денег.

Андрей Маркелов