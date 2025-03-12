Девять рыбаков сняли со льдины на Финском заливе

Спасатели сняли девять рыбаков со льдины в Финском заливе, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу 12 марта. Инцидент случился около поселка Ушково в Курортном районе города.

Мужчины не могли вернуться на берег из-за многочисленных трещин во льду. Сотрудники ведомства достали рыбаков с помощью двух судов на воздушных подушках. В результате происшествия никто не пострадал.

«Ъ-СПб» писал о похожем случае в феврале, тогда с отколовшейся льды спасли 40 рыбаков. Они не могли добраться до земли из-за образовавшейся промоины.

Андрей Маркелов