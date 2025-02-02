Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

С отколовшейся льдины в Финском заливе спасли сорок рыбаков, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу 2 февраля. Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото сотрудники МЧС, спасающие рыбаков в Финском заливе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу На фото сотрудники МЧС, спасающие рыбаков в Финском заливе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Инцидент случился в Курортном районе города. Доставать любителей рыбалки пришлось на судне с воздушной подушкой. В МЧС после случившегося призвали жителей и гостей города не выходить на смертельно опасный лед водоемов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. По словам специалиста, этот шаг несет в себе историческую справедливость.

Андрей Маркелов