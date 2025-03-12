С учетом позиции прокуратуры Йошкар-Олинский городской суд избрал 28-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рецидивиста в Марий Эл арестовали за кражу шампуня и нападение на продавца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Рецидивиста в Марий Эл арестовали за кражу шампуня и нападение на продавца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 6 марта в одном из магазинов Йошкар-Олы ранее неоднократно судимый мужчина похитил шесть флаконов шампуня и дезодорант, после чего попытался скрыться.

Сотрудники магазина задержали его на улице и потребовали вернуть товар. Однако обвиняемый вернул только часть похищенного и толкнул одну из сотрудниц, в результате чего она упала.

Прокуратура города контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Артём Дергунов