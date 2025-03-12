ЕС нанесет Трампу тарифный удар

Евросоюз введет ответные пошлины на товары из США. Они вступят в силу в апреле и затронут продукцию на сумму до €26 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так Брюссель реагирует на тарифную политику Дональда Трампа. С 18 февраля в США действуют пошлины 25% на поставки разнообразных товаров от стали и алюминия до бурбона, арахисового масла и джинсов. В сообщении на сайте Еврокомиссии сказано, что действия Вашингтона необоснованные, а европейский ответ «сильный, но пропорциональный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Bastien / AP Фото: Pascal Bastien / AP

При этом он не будет абсолютно зеркальным, считает профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский: «В экспорте Соединенных Штатов в Евросоюз доминируют одни товары, в противоположном направлении другие. Примерно так же, как это было в 2018 году, тогда Европейский союз поднимал пошлины на американские мотоциклы, виски. Может быть, будут какие-то еще наименования товаров, без симметрии.

Американские импортеры будут вынуждены платить до €6 млрд дополнительных пошлин. Для американских производителей это невыгодно. Последствия повышения пошлин в Соединенных Штатах уже сейчас ощущаются, многие протестуют против этого. Даже Трамп признал, что не исключена рецессия, связанная именно с новыми импортными пошлинами. Тем не менее он продолжает их повышение, и для американской экономики это совершенно не позитивный сигнал.

Европейский союз никогда бы сам не стал инициировать такую торговую войну, если можно ее так назвать. Это все идет от Соединенных Штатов. Как заявил на днях Трамп, с США, по его словам, все несправедливо обращаются: и Европейский союз, и Канада, и Мексика, и вообще все страны. Евросоюз вынужден действовать в ответ. Но, конечно, он не заинтересован в том, чтобы разразилась торговая война, поэтому Брюссель и заявляет, что они готовы к переговорам».

Британское правительство, в свою очередь, назвало «разочарованием» введенные администрацией Трампа пошлины на сталь. При этом премьер Кир Стармер заявил, что Лондон пока не станет принимать ответные меры. Как отмечает Associated Press, европейские чиновники нацелили контрмеры на продукты, произведенные в республиканских штатах. Например, говядину и птицу из Канзаса и Небраски, а также лесоматериалы из Алабамы и Джорджии. В Еврокомиссии подчеркнули, что готовы работать с администрацией США над поиском альтернативного решения. Если такой выход будет найден, ответные пошлины отменят в любое время.

Но в таком исходе сомневается основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик: «Глобально противостояние между ЕС и США в торговой сфере в какой-то степени можно назвать этапом торговых войн, витком протекционизма, который серьезно влияет на общую повестку. И это, конечно, станет одним из важных ограничителей для темпов роста мировой экономики.

В принципе, это может привести к тому, что и рост мировой торговли будет перемещаться в сторону стран Глобального Юга, развивающихся стран.

Но не исключено, что пошлины смогут быстро отменить. Период эскалации торгового противостояния может сменяться разрядкой. По моим ощущениям, вероятно, Трамп пойдет на эту торговую борьбу с Европой. Наверное, можно говорить о том, что этот конфликт будет и дальше расширяться. Вполне возможно, что на следующие несколько лет торговая война между ЕС и США станет системным негативным фактором, негативным фоном для мировой экономики и для мировых рынков».

Для Европы новые американские пошлины будут в четыре раза больше тех, что Дональд Трамп вводил во время своего первого президентского срока. Тогда их размер составлял €6,5 млрд, напоминает Bloomberg. Американская торговая палата при ЕС заявила, что новые тарифы и контрмеры Брюсселя «только нанесут вред рабочим местам, процветанию и безопасности по обе стороны Атлантики».

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Анна Кулецкая