Прокатная десятка

Кинокритик Андрей Плахов: «В роли побитого жизнью, пропитанного угольной пылью работяги Мерфи столь же органичен, сколь и в образе властного, одержимого физика-ядерщика, отца атомной бомбы. Прозрачные глаза актера на немых крупных планах, его совершенная пластика, даже "игра затылком" чрезвычайно выразительны: редкий пример чистого кино, без привычной болтовни и лицедейских кривляний».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тепло и другие мелочи».