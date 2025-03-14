Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 15–16 марта
14 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем в главной роли и историческая драма «Мелочи жизни», в главной роли — Киллиан Мерфи. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Киллер в отставке
- Режиссер: Саймон Уэст
- В ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Эдвардс, Райан Макпарланд, Энн Акин
- Жанр: боевик, комедия / Великобритания, США / 116 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «По мысли авторов, мы, видимо, должны сочувствовать двум хладнокровным убийцам только потому, что их враги еще хуже. Увы, сочувствовать тут получается только актерам, чьи таланты, вне зависимости от возраста, заслуживают лучшего применения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Суставная деятельность».
Семь вуалей
- Режиссер: Атом Эгоян
- В ролях: Аманда Сайфред, Дуглас Смит, Ребекка Лиддьярд Винесса Антуан, Марк О’Брайен, Майа Джей Бастидас
- Жанр: драма / Канада, Финляндия, США / 107 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Атом Эгоян, впервые поставивший "Саломею" на сцене Канадской оперы в Торонто в 1996 году и потом возобновлявший спектакль три раза — в 2013-м, 2022-м и 2023-м,— не слишком полагается на знакомство зрителей с этим произведением, пьесой Оскара Уайльда, или даже, если на то пошло, библейской историей, вдохновившей писателя и композитора. Объяснить аудитории, что, собственно, происходит, призвана специалистка по реквизиту Клеа (Ребекка Лиддьярд), которая изготовляет отрубленную голову Иоанна Крестителя для новой постановки "Саломеи" в некоем неназванном оперном театре».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Танец неуклюжих страстей».
Мелочи жизни
- Режиссер: Тим Милантс
- В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Клэр Данн, Хэлен Биэн
- Жанр: драма, история / Ирландия, Бельгия, США / 98 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Андрей Плахов: «В роли побитого жизнью, пропитанного угольной пылью работяги Мерфи столь же органичен, сколь и в образе властного, одержимого физика-ядерщика, отца атомной бомбы. Прозрачные глаза актера на немых крупных планах, его совершенная пластика, даже "игра затылком" чрезвычайно выразительны: редкий пример чистого кино, без привычной болтовни и лицедейских кривляний».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тепло и другие мелочи».
Крушение мира
- Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия
- В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой, Тимоти Сполл
- Жанр: фантастика, триллер / Испания, Чили, США / 116 мин.
- Слоган: «Чтобы выжить, стань свободным и спаси этот мир»
- В прокате: с 13 марта
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Лора внезапно становится сказочно богата. И именно в этот момент самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой — один за другим они начинают умирать от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Людей охватывает паника, а миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь никому не нужны и приносят лишь несчастья. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Чтобы спасти семью, Лоре нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение мира».
Суспирия
- Режиссер: Дарио Ардженто
- В ролях: Джессика Харпер, Стефания Казини, Флавио Буччи, Мигель Бозе, Барбара Магнолфи, Сузанна Явиколи
- Жанр: ужасы, драма / Италия / 134 мин.
- Слоган: «Что ты знаешь о ведьмах?»
- В прокате: с 13 марта
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «"Суспирия" (1977) — самый экстравагантный готический джалло-хоррор в истории мирового кино, оказавший колоссальное влияние на ведущих мастеров экрана от Гаспара Ноэ до Луки Гуаданиньо. Дарио Ардженто создал почти сказочный, но зловещий мир, где цвета, музыка и нестандартные ракурсы работают не меньше, чем сюжет».
Роднина
- Режиссер: Константин Статский
- В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко
- Жанр: спорт, драма / Россия / 134 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Последует банальное для спортивного кино противоборство девочки-припевочки и жесткого, но прозорливого тренера.
Затем — смазанный калейдоскоп спортивных триумфов…
Затем — не пришей кобыле треш. Роднина, одновременно получив при падении ЧМТ и заболев белокровием, бродит по закоулкам подсознания, достойным голливудского фильма категории B. Тут перемешаны травма накануне выступления в Калгари (1973), длительная болезнь крови и неспособность авторов заполнить фильм вменяемым действием».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лед не выдержал».
Бабушка на миллион
- Режиссер: Пат Буннитипат
- В ролях: Путтхипонг Ассаратанакул, Уша Сеамкхум, Саринрат Томас, Саня Кунакорн, Понгсаторн Йонгвилас, Тонтаван Тантивеякул
- Жанр: драма, комедия / Таиланд / 126 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом».
Царевна-лягушка
- Режиссер: Александр Амиров
- В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов
- Жанр: семейный, приключения, фэнтези / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «На "Измайловский кремль" похож и весь фильм в целом — аляповатая постройка, создатели которой используют узнаваемые элементы из народных, литературных и киносказок, но делают это фантастически бездумно… Единственное, во что авторы по-настоящему вложили душу,— так это в нахальный, в духе начала 2000-х, продакт-плейсмент, например, кваса или козьего молока в красивой бутылочке. Только она, пожалуй, и остается в памяти по итогам просмотра».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не ахти квак».
В потерянных землях
- Режиссер: Пол У. С. Андерсон
- В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста, Арли Жовер, Амара Окереке, Фрэйзер Джеймс, Симон Леф
- Жанр: фэнтези, боевик, приключения / Германия, Канада, США / 101 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «Вольга»: «После гибели цивилизации, какой мы ее знаем, в наш мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия».
Дорогая, я больше не перезвоню
- Режиссер: Александр Фомин
- В ролях: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина
- Жанр: комедия, приключения, фэнтези / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 6 марта
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием "Дорогая, я больше не перезвоню"».