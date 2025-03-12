В Ульяновской области талые воды подтопили два моста

Подтопление двух низководных мостов произошло в Ульяновской области. Один из них проходит через реки Свиягу в селе Большие Ключищи Ульяновского района, второй — через Бугурну в поселке Новое Ирикеево Цильнинского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«В Больших Ключищах для жителей организованы лодочная переправа и спасательный пост. Жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают»,— говорится в сообщении.

По информации ведомства, эвакуация населения не требуется. Жизнеобеспечение на территории не нарушено. МЧС РФ контролирует ситуацию, в том числе с помощью беспилотников.

Георгий Портнов