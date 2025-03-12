Летевший в Петербург пьяный пассажир устроил дебош и ударил бортпроводника

В аэропорту Пулково задержали пассажира рейса Уфа — Санкт-Петербург за дебош на борту в нетрезвом состоянии. По раздачу попал бортпроводник, сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Полиция остановила деструктивного пассажира в возрасте 35 лет. Во время полета он нарушил правила общественного порядка, использовал нецензурную лексику в речи. Далее пассажир вступил в словесный конфликт со стюардом. Сотрудника авиакомпании он ударил по лицу.

Экипаж требовал прекратить противоправные действия, однако дебошир не реагировал на замечания. Тест выявил, что пассажир был пьян в этот момент.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Его также привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дебошира на борту рейса Новосибирск – Петербург отправили под стражу до 3 мая.

Татьяна Титаева