Дебошира на борту рейса Новосибирск – Петербург отправили под стражу до 3 мая

Уроженца Алтайского края Артемия Новикова отправили под стражу до 3 мая за дебош на борту самолета, направлявшегося в Пулково, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 марта.

Инцидент случился 2 марта около трех часов дня. Новиков начал оскорблять пассажиров и членов экипажа на борту лайнера, летевшего из Новосибирска в Петербург.

Следом мужчина, никак не реагируя на замечания, неоднократно пытался проникнуть в кабину пилота. Новиков начинал драться и отталкивать людей при попытке проводить его на место.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Агрессивный пассажир просил у суда меру, не связанную с изоляцией от общества, однако представители Фемиды приняли другое решение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец устроил дебош на станции метро «Спасская». Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний гражданин при выходе со станции разбил бутылкой стекло и при этом нецензурно ругался.

Андрей Маркелов