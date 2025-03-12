Страхование жизни поделят на доли

Полисы долевого страхования жизни запустят в продажу в конце марта. Этот продукт приходит на смену другому — инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), который прекращает работать на российском рынке в этом году. Обновленная версия —ДСЖ — появится сначала у «СберСтрахование жизни», пишут СМИ. Первый фонд будет работать как ПИФ денежного рынка. Инструмент позволит клиенту распределять взносы: одна часть поступит в паевые фонды, а другая — на страховку, например, от смерти или болезни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По смыслу ДСЖ будет напоминать брокерский счет, пояснил финансовый аналитик Андрей Бархота: «Смысл долевого страхования жизни будет состоять в том, что фактически это договор ИСЖ, при котором в любой момент времени страхователь может снимать сумму с вложенных средств. Экономический смысл этого продукта — инвестиции в фонды денежного рынка и вложения с возможностью распоряжаться своими средствами. Есть некая коллизия, связанная с тем, что название сложное. За этим "долевым страхованием жизни" стоит не что иное, как модифицированное инвестиционное страхование жизни, которое ранее было у большинства участников. Просто из-за того, что оно прекращает свое существование, ему на смену приходит именно ДСЖ, где появляется больший ковенант и большая маневренность для клиента.

Договор-страховой полис напоминает, скорее, брокерский счет или некий пул инвестиций. Из-за того, что услуга ранее не предоставлялась именно в таком формате, "Сбер" и заявляет о том, что является пионером в этой области.

Впоследствии, безусловно, появятся и другие игроки. Поскольку сегмент страхования жизни является одним из самых быстрорастущих и перспективных, и инвестиционная повестка остается в центре внимания, скорее всего, буквально, за три-четыре месяца мы увидим похожие продукты у других крупных компаний из топ-10, и даже за пределами десятки».

При наступлении страхового случая, например, потери работы или получении инвалидности долевое страхование жизни позволяет получить страховую сумму, а вложенные в фонды средства продолжат приносить доход. Также особенность продукта в том, что клиенты сами смогут определять соотношение долей, какие будут направлены на страховку, а какие — в конкретные активы, в том числе рисковые, заметил гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «ИСЖ было достаточно популярным, но в каком-то смысле себя дискредитировало, потому что было не очень прозрачно. Так сложилось, что можно было достаточно широко трактовать условия, их параметры были размыты для клиента, процветал мисселинг. Сама инициатива, как это устроено, что внутри, — все это для ИСЖ было непонятно и сделано так, что, по сути, свободы инвестирования не было. ДСЖ эти проблемы решает. Человек видит всю структуру вложений и влияет на их параметры. Сами решения зависят от клиента, а не являются "черным ящиком".

Риск в этой ситуации, по сути, схож с тем, что существует при инвестировании, например, через ПИФы. Клиентской базой станут те люди, которые и раньше были ориентированы на различные формы коллективных инвестиций в основном с умеренным риском. Это не очень активные игроки, безусловно, потому что это все-таки не предполагает постоянные активные действия. И, конечно, это заинтересует тех, кто хочет получить какое-то страховое покрытие в этом продукте».

Ранее в Минфине оценивали, что долевое страхование жизни позволит страховщикам привлечь в экономику 250 млрд руб. до конца года.

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Анна Кулецкая