В Самаре участники публичных слушаний поспорили о застройке Ленинского района

Участники общественных обсуждений на тему возведения жилья в Ленинском районе Самары разошлись во мнении о том, стоит ли увеличивать процент застройки территории до 100%. Восемь местных жителей выступили против, двое проголосовали «за». Не сошлись во мнении и прочие участники слушаний: 14 человек поддержали идею, пятеро возражали против нее. Результаты обсуждений опубликовала городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бычков Фото: Михаил Бычков

С инициативой увеличения процента застройки в Ленинском районе Самары до 100% выступило ООО «СЗ «Сады Субботина». Речь идет об участке площадью более 6,8 тыс. кв. м на улице Коммунистической, 11, который используется под среднеэтажную жилую застройку.

Противники идеи высказали опасения, что на территории сократится число парковочных мест и увеличится нагрузка на коммуникации, в частности, водопровод, и социальную инфраструктуру (школы, детсады). Сторонники проекта пожаловались на нехватку магазинов на территории и высказали надежду, что под них отдадут первый этаж жилого дома.

В итоге публичные слушания признали состоявшимися. Чиновники обещают учесть мнения и замечания участников обсуждений.

Георгий Портнов