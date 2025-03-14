Катю Маер ждут в Ярославле в марте

7 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Иртыш» мы рассказали историю четырехмесячной Кати Маер из Омска («Екатерина Первая», Евгения Васильева). У девочки тотальный акушерский паралич правой руки: в результате родовой травмы рука оказалась обездвиженной. Хирург из Ярославля Михаил Новиков берется провести реконструкцию плечевого нервного сплетения и вернуть руке подвижность. Но оплатить этапную микрохирургию семья Кати не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 042 360 руб.) собрана. Родители Кати благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Катя Маер

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 марта 10 346 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Иртыш», «Владимир», «Ока», «Ивтелерадио», «Томск» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 51 компания исчерпывающе помогли 73 детям, собрано 28 140 916 руб.