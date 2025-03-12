Иван Пачин назначен главным режиссером Нижегородского ТЮЗа

Главным режиссером Нижегородского театра юного зрителя назначен Иван Пачин. В Нижнем Новгороде он ставил эскиз по рассказу Антона Чехова «Каштанка» и спектакль по повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!», сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Фото: пресс-служба Нижегородского ТЮЗа Иван Пачин

Фото: пресс-служба Нижегородского ТЮЗа

Иван Пачин обучался режиссуре и актерскому мастерству в Театральном институте имени Б. Щукина. Сотрудничал с петербургским ТЮЗом имени А. Брянцева и Большим театром кукол, Челябинским молодежным театром, Севастопольским и Тверским ТЮЗами и другими театрами.

«Я заметил, что в Нижнем Новгороде большинство родителей смотрят спектакль вместе с ребенком, а не выходят подождать в фойе. Это говорит о подготовленности нижегородской публики. Я готов к творческому диалогу с ней»,— отметил господин Пачин.

Предыдущий главный режиссер театра Алексей Логачев покинул должность летом 2024 года. Он возглавлял учреждение четыре года.

Елена Ковалева