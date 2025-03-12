Оренбуржье и Ульяновская область вошли в лидеры по работе с инвесторами в муниципалитетах

Оренбургская и Ульяновская области вошли в число 20 субъектов РФ, где муниципальный инвестиционный стандарт внедрен на 100 %. Этот механизм, призванный упорядочить работу с инвесторами на местах, стал продолжением регионального инвестстандарта.

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В Самарской области данный показатель достиг 99,7%. В ПФО показатель достиг 100% в Нижегородской и Пензенской областях, Пермском крае, Татарстане и Мордовии.

Инвестстандарт включает 10 обязательных требований к муниципальным образованиям, установленных Министерством экономического развития РФ. В их числе: информация по работе с бизнесом на сайте муниципалитета; внедрение инвестпрофиля, назначение инвеступолномоченных, создание совещательного органа при главе местной администрации; включение инвестиционного раздела в стратегические документы; разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов; создание возможности обратной связи.