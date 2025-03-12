Между Самарой и Рождествено возобновляется движение судов на воздушной подушке

Движение судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту «Самара-Рождествено» будет возобновлено в среду, 12 марта, с 15:00 (MSK+1). Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток»,— говорится в сообщении.

Суда начинают движение из Самары в 7:00, из Рождествено — в 7:15. Они завершают работу в сторону Рождествено в 17:45 и в направлении Самары — в 18:00. Если ситуация со льдом на Волге изменится, движение СВП снова может быть приостановлено.

В среду утром движение судов на воздушной подушке из Самары в Рождествено и обратно было приостановлено из-за подвижки льда на реке.

Георгий Портнов