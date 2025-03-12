Пермский театр подарит сотрудникам фирменные носки на 360 тыс. рублей

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» заказал поставку подарочных наборов фирменных женских и мужских носков с логотипом «ТТ» на общую сумму 360 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в базе «СПАРК-Интерфакс». Кроме этого, театр также стал заказчиком госконтракта на поставку подарочных наборов конфет «8 Марта» общей стоимостью 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе театра, подарочные наборы фирменных носков будут подарены всем сотрудникам на день рождения «Театра-Театра» 14 марта. «Также данная сувенирная продукция пойдет на продажу в наш сувенирный магазин»,— отметили в пресс-службе.