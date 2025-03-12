ФСБ задержала экс-главу транспортной полиции по ПФО Александра Бережного

Сотрудники ФСБ в Москве задержали бывшего главу Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО) генерал-майора Александра Бережного, сообщил Telegram-канал Baza. Источник «Ъ» подтвердил информацию, официальных заявлений по этому поводу пока не публиковали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бережной (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Бережной (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным канала, генерал-майора задержали по подозрению в том, что в 2023 году он приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Также Александра Бережного подозревают в незаконной постановке на учет служебного катера «Нептун 550», которым бывший правоохранитель пользовался в личных целях.

Александр Бережной руководил Управлением на транспорте МВД по ПФО с 2017 года по май 2024-го. В 2016 году он участвовал в операции по спасению заложников в Павлове, где был ранен в ногу. Имеет ряд государственных наград, включая орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Никита Черненко