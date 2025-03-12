Прокуратура рассмотрит обращения предпринимателей, пострадавших от «Ярмарок Самары»
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий провел встречу с заинтересованными в экономическом развитии региона предпринимателями. По принятым обращениям представителей бизнес-сообщества он поручил незамедлительно организовать прокурорские проверки, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметили в ведомстве, коммерсантов, в частности, интересовали вопросы компенсации за расторгнутые в одностороннем порядке муниципальным предприятием «Ярмарки Самары» договорные обязательства.
Также обращения касались вопросов уголовного преследования, обжалования действий контролирующих органов, несогласия с действиями муниципалитета при осуществлении распорядительных функций в области земельных отношений, порядка вывоза ТКО и налогообложения.
Всего в мероприятии приняли участие 60 предпринимателей, представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.