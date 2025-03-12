В Оренбуржье до конца текущего года отремонтируют 15 мостов и путепроводов

В текущем году работы по капремонту и реконструкции будут проводиться на 19 мостах и путепроводах, расположенных на региональных и межмуниципальных дорогах Оренбуржья. До конца года планируется привести ко нормативу 15 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Работы ведутся на шести мостовых сооружений. Наибольшая готовность у моста через р. Суундук на 17 км автомобильной дороги Красноярский — Кваркено — Коминтерн в Кваркенском районе — почти 50%. Завершить реконструкцию по условиям контракта должны в ноябре.

Также ведутся ремонтные работы моста через р. Чаган на 330 км автомобильной дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск в Первомайском районе. Готовность объекта составляет 45%. Планируется завершить работы в июле.

Готовность остальных четырех мостов составляет от 11% до 23%. В этом году капремонт и реконструкция выполняются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Руфия Кутляева