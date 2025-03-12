Челябинск вошел в топ-3 городов по доступности ипотеки

В Челябинске семья из двух работающих человек со средними зарплатами по региону может позволить себе ипотеку на квартиру площадью 35 кв. м при первом взносе в 30%. Город вошел в тройку миллионников, где ежемесячный взнос по кредиту не превышает 60% доходов жителей. На первом месте по доступности жилищного кредита Красноярск, на третьем — Пермь, сообщает «РБК Недвижимость».

По подсчетам аналитиков, однокомнатная квартира в новостройке в Челябинске стоит в среднем 4,2 млн руб. Ипотечный платеж в таком случае составит 68 тыс. руб. в месяц. Для одобрения займа на жилье горожанам необходима зарплата в 113,4 тыс. руб., что в 1,8 раза больше, чем средняя по области. Это значит, отмечается в исследовании, что семья из двух человек, имеющих средние доходы, может взять ипотеку.

Антирейтинг по доступности ипотеки возглавила Казань. Здесь для одобрения займа на однокомнатную квартиру за 7,5 млн руб. нужно иметь доход в месяц в 3,2 раза больше, чем среднее по области жалованье. Платеж будет составлять 124,2 тыс. руб., а необходимая зарплата — 207 тыс. руб. В Нижнем Новгороде рекомендованное для одобрения кредита жалованье превышает среднюю по региону в 2,9 раза, в Санкт-Петербурге — в 2,8 раза.

Расчеты в исследовании делали для займа по ставке в 28% годовых с первоначальным взносом 30% и сроком кредитования 15 лет.

Виталина Ярховска