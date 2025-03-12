Герой России и почетный гражданин Самарской области Александр Баранов скончался на 79 году жизни

На 79 году жизни не стало Героя России и почетного гражданина Самарской области Александра Баранова, сообщили в региональном отделении «Единой России».

«Вся жизнь Александра Ивановича — пример преданного служения своей стране, которое вызывает самое искреннее и глубокое уважение. Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища, Военной академии имени М.В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР Александр Иванович прошел славный путь от офицера до генерала армии»,— говорится в сообщении.

Звание Героя Российской Федерации присвоено Александру Баранову в мае 2000 года. Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени и «За военные заслуги».

В 2008 году Александр Баранов стал членом партии «Единая Россия», в 2010 году вошел в состав регионального политического совета, а затем — в состав президиума регполитсовета. Руководил областной общественной организацией «Союз генералов Самары».

Сабрина Самедова