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Самарского предпринимателя наказали за вывоз из карантинной зоны несертифицированного подсолнечника

Специалисты Россельхознадзора установили факты вывоза индивидуальным предпринимателем подсолнечника без карантинного фитосанитарного сертификата с территории Пестравского района.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в региональном управлении ведомства, на территории Пестравского района установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике полевой. Не оформив карантинные сертификаты на вывозимые партии подсолнечника, предприниматель нарушил требования федерального закона «О карантине растений».

В итоге коммерсанта привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Он был оштрафован.

Алексей Алексеев