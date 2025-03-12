Самарского предпринимателя наказали за вывоз из карантинной зоны несертифицированного подсолнечника

Специалисты Россельхознадзора установили факты вывоза индивидуальным предпринимателем подсолнечника без карантинного фитосанитарного сертификата с территории Пестравского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в региональном управлении ведомства, на территории Пестравского района установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике полевой. Не оформив карантинные сертификаты на вывозимые партии подсолнечника, предприниматель нарушил требования федерального закона «О карантине растений».

В итоге коммерсанта привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Он был оштрафован.

Алексей Алексеев