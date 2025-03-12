В Самаре из-за аварии на коллекторе загрязнено 700 кв. м в границах памятника природы «Древостой дуба»

В Самаре установили факт сброса канализационных стоков на особо охраняемую природную территорию «Древостой дуба». Произошло это в результате аварии на коллекторе. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

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По данным ведомства, площадь загрязнения составила почти 700 кв. м в границах памятника природы и более 65 кв. м — в границах охранной зоны.

Ресурсоснабжающая организация уже устранила аварию. В настоящее время лаборатория «Природоохранного центра» взяла пробы почвы, чтобы рассчитать ущерб памятнику природы.

На территории памятника природы регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения» находится редкая для области дубрава с деревьями, возраст которых от 90 до 170 лет. Высота деревьев составляет более 25 м. Кроме этого, на территории древостоя обитают жук-олень, бронзовка зеленая, совка сплюшка. Они внесены в Красную книгу Самарской области.

Руфия Кутляева