В Самаре из-за аварии на коллекторе загрязнено 700 кв. м в границах памятника природы «Древостой дуба»
В Самаре установили факт сброса канализационных стоков на особо охраняемую природную территорию «Древостой дуба». Произошло это в результате аварии на коллекторе. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
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По данным ведомства, площадь загрязнения составила почти 700 кв. м в границах памятника природы и более 65 кв. м — в границах охранной зоны.
Ресурсоснабжающая организация уже устранила аварию. В настоящее время лаборатория «Природоохранного центра» взяла пробы почвы, чтобы рассчитать ущерб памятнику природы.
На территории памятника природы регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения» находится редкая для области дубрава с деревьями, возраст которых от 90 до 170 лет. Высота деревьев составляет более 25 м. Кроме этого, на территории древостоя обитают жук-олень, бронзовка зеленая, совка сплюшка. Они внесены в Красную книгу Самарской области.