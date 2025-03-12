Суд подтвердил законность отстранения «Экострой-Дона» от деятельности по обращению с ТКО

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Экострой-Дон» в удовлетворении иска с требованием отменить приказ областного МинЖКХ о лишении компании статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом сообщается на сайте суда.

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Таким образом, суд подтвердил законность приказа, указав, что юридическое лицо может быть лишено статуса оператора в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по обращению с отходами.

В частности, суд принял во внимание информацию о систематических нарушениях графика по вывозу мусора со стороны «Экострой-Дона» и многочисленных жалобах потребителей услуг компании на ее работу. Также суд учел выданные ранее представления прокуратуры о ненадлежащей работе ООО «Экострой-Дон».

«Экострой-Дон» получил статус регионального оператора по вывозу мусора от МинЖКХ области в 2018 году. Зона деятельности компании охватывала МЭОК в Красносулинском и Миллеровском районах.

В конце 2024 года власти Ростовской области объявили, что приняли решение о лишении «Экостроя-Дон» статуса оператора и с 1 февраля передали полномочия по вывозу мусора в зоне его ответственности (13 муниципалитетов) компании «Экоцентр». Она была назначена «временным региональным оператором» на период, пока не будет определен постоянный оператор посредством конкурсных процедур.

Причиной санкций в отношении «Экостроя-Дон» стало неудовлетворительное, по мнению властей, исполнение компанией обязанностей по обращению с отходами.

Сергей Иванов