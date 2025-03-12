В ННГУ готовы обменять часть помещений истфака

Как рассказал ректор ННГУ Олег Трофимов, с областным правительством обсуждается возможность передать часть помещений вуза по нужды Нижегородского хорового колледжа. Он расположен на улице Ульянова по соседству с Институтом международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ. По словам ректора, капелла хочет получить неиспользуемый цокольный этаж ИМОМИ и пять аудиторий на третьем этаже рядом с капеллой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Подвал, в котором раньше была столовая, находится в черновом состоянии, университет его не эксплуатирует. А в пяти аудиториях сейчас расположены небольшие кафедры. Мы в переговорной позиции, когда и регион и вуз должны найти какое-то оптимальное взаимовыгодное решение. Мы готовы рассмотреть разные варианты, и если вузу придется чем-то пожертвовать, мы рассчитываем что-то получить взамен», — сообщил Олег Трофимов на встрече с главными редакторами.

Иван Сергеев